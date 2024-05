Giuseppe Garibaldi, tutta la verità sulla relazione con Beatrice Luzzi: «Sto cercando di recuperare...»

Tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello ci sono stati Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il loro rapporto non è stato lineare nonostante la loro frequentazione abbia appassionato tantissimi telespettatori. Tra i due però non è finita nel migliore dei modi tant'è che entrambi hanno scelto di percorrere due strade separate. Oggi a distanza di qualche mese dalla fine del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha nuovamente parlato del suo rapporto con Beatrice.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

«Penso che con la maturità che ho adesso, se potessi tornare indietro, tutelerei molto di più il mio rapporto con Beatrice - ha spiegato Giuseppe Garibaldi a SuperGuidaTv -.

Avrei potuto fare alcune cose in modo diverso e l'ho capito soltanto oggi, dopo essere uscito dalla Casa. Come ho già detto anche in altre occasioni, sia dentro che fuori il reality, con Beatrice in alcuni momenti ho sbagliato. Il non difenderla e proteggerla dalle critiche, dalle accuse e da tutto ciò che influenzava ci ha portato a litigare e con il tempo ad allontanarci».

«In quel periodo non ho avuto la lucidità, la maturità e l'esperienza di mettere i miei sentimenti e lei davanti a tutto e tutti - ha concluso Giuseppe Garibaldi -. Adesso ci stiamo sentendo e confrontando su molte cose. Per quanto mi riguarda sto cercando di recuperare un rapporto e la sua sua fiducia. Vorrei riconquistarla».