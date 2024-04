Massimiliano Varrese si propone per l’Isola dei Famosi: «Per me sarebbe molto più facile del Grande Fratello. Ecco cosa farei in Honduras»

Massimiliano Varrese è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello. A distanza di un mese dalla fine del reality condotto da Alfonso Signorini, l'ex gieffino sta già pensando ai progetti futuri. L'attore, infatti, non esclude di poter partecipare all'Isola dei Famosi. Varrese rispondendo ad alcune domande dei suoi follower nelle sue Instagram stories ha spiegato cosa farebbe in Honduras.

Le parole di Massimiliano Varrese

«Ho visto solo la prima puntata de L’Isola dei Famosi, ora non la sto seguendo, se non per vie traverse – ha sottolineato Varrese nelle sue Instagram stories –. Anche perché non ho tempo, mi dedico ai progetti che ho, anche adesso vedrò un nuovo corto di una produttrice con cui dovrò lavorare presto. Mi piacerebbe tanto partecipare e l’ho sempre detto.

Cosa farei? Potrei stare bene, anche perché lì starei in contatto con la natura. Per me sarebbe molto più facile del Grande Fratello».

Cosa gli ha detto Marco Maddaloni

«Marco Maddaloni nei mesi scorsi mi ha confermato che lo stress che c’è nella casa del Grande Fratello non c’è sull’Isola – ha aggiunto l'ex gieffino – Poi se mi fanno girare le scatole me ne vado su un cocuzzolo, me ne vado per conto mio e risolvo la situazione», ha concluso.