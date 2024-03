Gabriele Parpiglia minacciato dal fratello di Greta in diretta: «Ti taglio la testa»

Josh Rossetti ha avuto un'ennesima uscita fatta davanti ai microfoni di Turchesando, da Turchese Baracchi e Gabriele Parpiglia. Infatti, in diretta su Radio Cusano, Gabriele Parpiglia ha voluto approfondire la questione Rossetti-Varrese fuori dagli studi. Questo, chiaramente, una volta terminata la diretta della finale del Grande Fratello. “Io Monia l’ho spinta per allontanarla da una situazione pericolosa dove poteva arrivarle un pugno o uno schiaffo da parte di qualcuno che non ero io” ha detto Josh Rossetti. Per poi proseguire: "Perché io ero circondato da cinque buttafuori, ricordiamolo“. Un racconto che Gabriele Parpiglia pare non aver apprezzato. Ecco che ha specificato: “Eri circondato da cinque buttafuori perché cercavi Massimiliano Varrese ed eri inc4zzato, volevano far sì che non succedesse niente! Non è che ti hanno circondato perché erano pazzi!“. Infine Josh Rossetti ha tuonato: “La tua nomea in giro, Gabriele, non è bellissima poi se ti metti a fare così capisco il perché la tua nomea non è bellissima. […] A me non me ne frega un c4zz0! Io ti compro, te e la tua trasmissione. A me non me ne frega un c4zz0! Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino. Tu non hai capito un c4zz0 credimi. Turchese, se dobbiamo parlare, togli sto scemunito sennò vengo direttamente là e ti taglio la testa" Photo Credits: Kikapress