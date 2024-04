25 aprile, a Napoli la piazza intona «Bella Ciao»

(LaPresse) In piazza Carità a Napoli, di fronte al monumento a Salvo D'Acquisto, la folla intona il canto dei partigiani «Bella Ciao» nel corso delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Presenti il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e il sindaco Gaetano Manfredi che, insieme ai vertici delle forze dell'ordine, hanno deposto corone di fiori ai piedi del monumento. «Viviamo in uno Stato democratico e antifascista e anche il governo deve esserlo. Anche Meloni ha ricordato che la nostra Repubblica è partita dall'abbattimento del fascismo, è quello che crediamo tutti», ha dichiarato il sindaco Manfredi.