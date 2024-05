Napoli-Istanbul, patto per nuovi voli

È stata presentata oggi, 3 maggio, la terza frequenza giornaliera da Napoli per Istanbul. A fare da palcoscenico la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Un successo la collaborazione tra la Turkish Airlines, il Comune di Napoli e la Gesac Spa, la Gestione servizi aeroporti campani affidataria di una concessione di gestione per gli scali di Napoli e Salerno fino al 2045. Una città sempre più internazionale, Napoli, proiettata verso il mercato orientale, Turchia in primis. Una terza frequenza che conferma il ruolo sempre più centrale del turismo per Napoli.

Servizio di Vincenzo Cimmino