Isola, la richiesta di Benigno non mantenuta dalla produzione: cosa svela l'ex concorrente

Francesco Benigno non è più un concorrente dell'Isola dei Famosi: l'attore siciliano è stato escluso dal reality show di Casa Mediaset per comportamenti lesivi del regolamento e qualcosa che però non è stato mostrato dalle immagini mandate in onda. Tuttavia, a lui non è andata giù questa esclusione, tanto che su Instagram ha pubblicato una serie di video nei quali si scaglia contro la decisione della produzione, lanciando delle chiare accuse e facendo una serie di riferimenti che per molti telespettatori non sono certo passati inosservati. Ma cosa è successo davvero? E perché l’attore sta minacciando di non voler lasciare l’Honduras per dire a tutti i costi quello che è successo in televisione? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

