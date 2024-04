Ilary Blasi racconta chi è davvero Vladimir Luxuria: cosa dichiara sulla conduttrice dell'Isola

Nelle ultime ore pare all'Isola dei Famosi Vladimir Luxuria abbia scelto di mandare in onda il video della lite avventura tra Francesco Benigno e Artur Dainese. Prontissima la reazione dell’attore su Facebook: «E pure stasera contano su di me per avere un po’ di ascolti annunciando finalmente il mio video che ovviamente terrà la gente collegata per fare salire e ottenere ascolti mandateli all’inizio e soprattutto non artefatti e con la mancanza del sottoscritto privo di diritto di replica il contraddittorio e il pensiero dei naufraghi soprattutto di Daniele testimone e anche colui che conosce ogni verità ma ovviamente lo elimineranno così non può ribattere e su questo ci metto la mano sul fuoco poi subito a seguire vi faccio vedere il famoso dolce promesso verso l’una di notte vedrete il video nel frattempo tutti possono rispondere meno che me». Poco dopo la messa in onda del video, Benigno ha anche dichiarato: «Come vi avevo anticipato il video mandato in onda e pari pari come Ve lo avevo descritto da due settimane, come anche potete vedere che grazie a benigno che è stato provocato con una mano davanti il viso per ben due volte e due spinte ed io nessuna, e il famoso legnetto mai usato, loro adesso hanno avuto qualche articolo comprato ovviamente con scritto titoloni contro di me, poi leggi i commenti e quasi tutti sono a favore mio. Quindi e inutile che ci provate ringraziatemi per l’ennesima volta che grazie a me qualche giornaletto riparla di voi e dell’isola. Chi ha usato le mani e ha spinto?». Ha aggiunto che vorrà smascherare «Vlady falsa» e che sta solo cercando di fare chiarezza su tutta la faccenda, che gli è costata una squalifica molto pesante dal survival. «Eccoci in risposta all’ennesima cafonata della Vladimir Luxuria. I fatti sono stati come ve li ho raccontati io, che Artur ha messo le mani davanti con arroganza e mi ha spinto lui».

Foto ufficio stampa Mediaset; musica Korben