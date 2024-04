Franco Di Mare e il tumore, cosa è successo con la Rai: la certificazione per chiedere i danni e la pratica ferma all'Inail

C'è di mezzo il cosiddetto «stato di servizio», ossia una certificazione che attraverso un'analisi delle missioni di guerra effettuate possa permettergli di ricostruire i danni e chiedere i danni, tra Franco Di Mare e la Rai. Il giornalista, nell'intervista a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio sul Nove, ha accusato l'azienda pubblica di averlo abbandonato nel momento in cui ha scoperto della malattia: il tumore, un mesotelioma, lo avrebbe contratto durante una delle spedizioni all'estero, dove sarebbe entrato in contratto con l'amianto. Ma la Rai, da una prima ricostruzione, si era già mossa quando ai vertici c'era la precedente gestione.

Franco Di Mare, chi c'era a capo della Rai quando ha scoperto della malattia

Nella sua denuncia pubblica, Franco Di Mare cita esplicitamente le «precedenti gestioni», cioè quando a capo della Rai c'erano Fabrizio Salini, dal 2018 al 2021, e Carlo Fuortes, dal 2021 al 2023.

I responsabili del personnale erano Felice Ventura e Francesco Spadafora. Il primo era a conoscenza della situazione, ma visto il contratto in scadenza potrebbe aver lasciato la pratica in mano al suo successore. In quel momento la malattia di Franco Di Mare era appena emersa. È Carlo Fuortes che poi ha preso il mano la gestione del caso, girandola agli uffici di competenza.

La pratica all'Inail: «E la richiesta di transazione è sospesa»

Già, perché a quanto pare la Rai non si sarebbe disinteressata dell'ex direttore di Rai3, che era andato in pensione. Ora la pratica è in mano all'ad Roberto Sergio e al direttore generale Giampaolo Rossi, che a Di Mare hanno assicurato di seguire l'iter. Che in questo momento però non sarebbe più in mano alla Rai ma all'Inail, l'ente che ha il compito di certificare l'eventuale correlazione tra le trasferte all'estero e il tumore. La richiesta di transazione, invece, avviata dai legali di Di Mare nei confronti della Rai, prima di conoscere l’esito della pratica, sarebbe stata sospesa dall’azienda in attesa della certificazione Inail, senza la quale non potrebbe avviare alcuna liquidazione.