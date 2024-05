Milano, bomba d'acqua: temporali e grandinate. Attiva la vasca contro le esondazioni: esondato il Lambro. Traffico in tilt

Come previsto, una nuova e violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, con temporali intensi a partire dal pomeriggio e dalla serata di ieri. Oggi, mercoledì 15 maggio, e domani, giovedì 16 maggio, potrebbero essere le giornate più critiche, con pioggia forte, vento e un notevole calo delle temperature. Questa mattina, Milano si è svegliata sotto un vero e proprio nubifragio. Le strade sono state allagate dalla forte pioggia sin dalle prime ore dell’alba, causando disagi significativi. Alle 6.30 è entrata in funzione la vasca che protegge da eventuali esondazioni del fiume Seveso i quartieri Niguarda, Pratocentenario e Isola di Milano, evidenziando la gravità della situazione.

La vasca

Ieri sera abbiamo evacuato le comunità (ve ne sono alcune di solidarietà n.d.r.) in modo tale da non aver problemi», ha proseguito. L'assessore Granelli consiglia «massima prudenza» in quanto «il maltempo proseguirà pe tutta la mattinata».

Interventi di emergenza

Allo stato risulta allagato il cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona sud della città, dove sta intervenendo personale della MM, oltre alla Polizia locale. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone rimaste intrappolate a bordo di un'auto. Il maltempo ha comportato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale in ingresso al capoluogo lombardo. Sono stati registrati rallentamenti sulle principali strade, con traffico in tilt questa mattina sulla tangenziale all’altezza dell’uscita Cologno Monzese Est-Cernusco, con code a tratti fino a Lambrate-Segrate. Anche il sistema di trasporto pubblico ha subito notevoli disagi.

Disagi

Molte piogge stanotte sui bacini di Seveso e Lambro e su Milano. L'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli spiega in particolare che «il Lambro ha livelli molto alti e ha fatto rigurgitare nel quartiere di Pontelambro. Stiamo inviando MM, Protezione civile e Polizia Locale». Alle 6:30 «abbiamo attivato la vasca di Milano contro le esondazioni del Seveso, a protezione dei quartieri di Niguarda Pratocentenaro e isola. Già ieri sera erano state evacuate le comunità. In città i sottopassi sono aperti, ma consigliamo la massima prudenza. Il maltempo continuerà per tutta la mattinata». Atm rende noto dal proprio sito che il servizio di pronto intervento è al lavoro sulla rete tram per sistemare alcuni scambi allagati. Un ramo spezzato ha inoltre danneggiato la rete aerea in via Bassini. Viene inoltre segnalato l'allagamento di via Vittorini.

Più che via Padova, mi sembra corso Venezia 😁 pic.twitter.com/UdYzTg0EV6 — DjSabbS 🎧 (@djsabbs) May 15, 2024

Esondato il Lambro

Il fiume Lambro ha livelli molto alti a causa della pioggia insistente da ieri sera e ciò ha causato un “rigurgito” del corso d'acqua con fuoriuscite nel quartiere di Pontelambro, alla porte di Milano. Il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, una esondazione controllata e monitorata. L'assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli ha spiegato che sul posto sono state inviate squadre di MM, Protezione civile e Polizia Locale. Sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia per il maltempo, soprattuto per la caduta di alberi e tetti pericolanti. Deviate anche alcune linee dei trasporti pubblici nel capolugo lombardo. Intenso il traffico in tutta la città.

Quando finirà

Le autorità locali raccomandano massima prudenza nelle prossime 48 ore. I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti non essenziali e a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo. La Protezione Civile è in stato di allerta per monitorare l'evoluzione della situazione e garantire interventi tempestivi in caso di necessità.