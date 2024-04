Belen, la sofferenza e la fede: «Non conosci il dolore finché non hai pregato Dio di guarirlo»

Belen Rodriguez ha raccontato in varie interviste di avere vissuto un periodo molto duro della propria vita: ha combattuto contro la depressione subito dopo la separazione definitiva da Stefano De Martino. In quel frangente, per Belen è stata molto importante la fede e proprio di quest'ultima, in relazione al dolore, parla in una storia Instagram.

La storia Instagram di Belen

Belen Rodriguez ha pubblicato un'immagine che riporta una citazione profonda che recita: «Non hai conosciuto il dolore finché non ti sei seduto e hai pregato Dio di guarirlo».

La conduttrice argentina, qualche mese fa, ha raccontato a Domenica In di essersi sentita sola quando stava male: «Penso di essere stata sempre abbastanza in salute poi, quando è arrivata la malattia, Stefano non ha saputo starmi accanto, non ha saputo accompagnarmi, non ha saputo essere un marito. Io se ti vedo cadere ti prendo la mano e ti aiuto a rialzarti. Per me non mi amava». Belen, come da lei stessa dichiarato, dopo la separazione da De Martino arrivò a pesare 49 chili e dato che non riusciva a prendere peso, decise di affidarsi a una clinica per la salute mentale che l'ha aiutata a superare il brutto periodo. Ora, sta bene e anche i fan hanno notato che sembra più serena.

La linea beauty di Belen

Belen ha svelato il suo progetto segreto: si tratta della sua nuova linea di beauty Rebeya. In questi giorni, la showgirl sta esponendo i prodotti di make up che stanno già riscuotendo parecchio successo tra le sue fan. In una delle ultime storie pubblicate su Instagram, Belen ha mostrato un rossetto e lo ha presentato con una battuta: «Lipgloss per limonare duro».