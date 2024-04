Belen, Stefano de Martino e la battuta sul matrimonio che sa di sfottò: cosa ha detto

Belen Rodriguez è stata ospite di Alessandro Cattelan nella puntata di Stasera c'è Cattelan dello scorso 10 febbraio: nel corso dell'intervista, la showgirl argentina ha parlato anche matrimonio tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser, scherzando anche con qualche battutina che, però, sembra citare Stefano De Martino. Anzi, a molti è sembrata essere proprio una frecciatina nei confronti del suo ex marito. Tanto è vero che lo stesso conduttore televisivo non ha tardato a postare un video sui social che sembra essere una risposta indiretta a Belen. Insomma, tutto un intrico di cose dette e non dette, citazioni, battute e velate frecciatine. Curiosi di scoprire cosa è successo davvero? Andiamo a scoprirlo insieme!

