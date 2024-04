«Ho cacciato mio marito quando ho scoperto il tradimento, ma dopo la separazione ho saputo la verità: ora voglio rimediare»

I matrimoni finiscono per tanti motivi diversi. Per alcuni l'amore sfuma dopo qualche anno, mentre per altri viene rimpiazzato da una nuova fiamma che brucia tanto forte da oscurare tutto ciò che c'è stato prima. In tanti casi si diventa incompatibili e non si è più in grado di gestire i cambiamenti nel partner, mentre per qualcuno la compagnia si fa asfissiante e impossibile da gestire.

Il motivo che più genera rancore e che solo pochi sono disposti a perdonare è il tradimento. Quando si decide di sposare qualcuno si fa una promessa di amore eterno ed esclusivo, e proprio su quella promessa si fonda un rapporto di fiducia reciproca che funge da base per la relazione.

Con il tradimento si toglie un elemento portante e, come in un castello di carte, crolla tutto a terra.

Tuttavia, non sempre la situazione è come sembra e se non ci si ferma a riflette si rischia di buttare all'aria la propria felicità, come è successo a una donna che ha chiesto aiuto sul web.

Dopo la separazione dal marito a causa del suo presunto tradimento, lei ha scoperto la verità, vale a dire l'innocenza dell'uomo e l'inganno del vicino di casa. Eppure, potrebbe essere troppo tardi per ricostruire la vita familiare, nonostante la presenza dei figli.

L'inganno della vicina di casa

Quando ha scoperto suo marito su un'app di incontri ha provato un dolore devastante. Dopo essere stati sposati per otto anni, la donna scrive di aver ricevuto un messaggio sulla chat privata di Facebook in cui veniva avvisata del fatto che l'uomo stava «parlando e scambiando foto di nudo con altre donne su Tinder. Ne abbiamo parlato anche al telefono per un po' e l'unica prova che lei aveva era uno screenshot delle conversazioni e il suo profilo. Per farla breve, ho scaricato Tinder e ho trovato il profilo, con la posizione a meno di un km di distanza».

La donna è convinta del tradimento del marito e quella sera stessa lo confronta sulla questione. Il litigio è particolarmente violento e la famiglia di lei si presenta a casa per cercare di calmare le acque, ottenendo però il risultato opposto: «Mio fratello ha afferrato mio marito e gli ha dato un pugno. I vicini hanno chiamato la polizia e a mio marito è stato chiesto di fare le valigie e andarsene per un po'. Ci siamo separati poco dopo e da allora si è trasferito a Sydney per stare vicino al padre, ma vede i nostri figli due volte al mese per un fine settimana».

Un anno dopo circa, però, la situazione si complica e l'intera questione viene rimessa in discussione: «La mia vicina bussa alla porta e mi dice che suo marito stava ingannando donne sulle app di incontri usando le foto del mio ex. Le aveva scaricate da un portatile che gli avevamo prestato durante il Covid e alcune di queste foto erano di natura alquanto intima... anche mie. Al momento se ne sta occupando la polizia. L'avvocato di mio marito gli ha riferito tutto, ma la sua reazione è stata tiepida e ha detto che ne possiamo parlare durante le feste».

La donna vorrebbe riallacciare i rapporti, ma teme che il matrimonio sia ormai irrecuperabile e che lui chiederà il divorzio. «Lo so che ci amiamo profondamente, ma tutto questo ha davvero impattato sulla nostra salute mentale e il benessere dei nostri tre figli. Qual è il modo migliore per fare ammenda?», chiede. Molti utenti affermano non c'è modo di tornare indietro dopo ciò che è accaduto, tra le false accuse, l'aggressione del fratello, il trasferimento e la lontananza dai figli. Qualcuno, intanto, consiglia di spiegare anche ad amici e conoscenti qual è la realtà, dato che anche la sua reputazione è stata rovinata agli occhi di molti.

Secondo un aggiornamento successivo, gli utenti avevano ragione. I due si sono incontrati e hanno parlato del loro rapporto, ma lui ha voluto comunque procedere con il divorzio: «Abbiamo deciso che il nostro matrimonio non poteva essere riparato e che avremmo dovuto prendere strade separate. Lui è in terapia e vuole una rottura netta, senza contatti futuri. Voglio rispettare i suoi desideri, e comunicherò attraverso il suo avvocato per ciò che concerne i nostri figli».