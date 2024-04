«Ho un ictus»: infermiere corre in ospedale e chiede aiuto. I medici fanno una scoperta sorprendente

La storia di Joacim Osterstam ha fatto il giro dei social. L'infermiere svedese di Boste, vicino a Trelleborg è corso all'ospedale perché temeva di avere un ictus. Nonostante il grande spavento iniziale, una volta arrivato al pronto soccorso, i medici hanno capito che a Joacim non stava capitando nulla del genere... si era, invece, intossicato mangiando troppi dei suoi dolcetti preferiti. Ecco che cos'è successo.

La vicenda

La vicenda riportata dal Daily Mail racconta la strana storia dell'infermiere 56enne Joacim Osterstam, il quale impazzisce letteralmente per dei dolcetti alla liquirizia che sarebbero stati la causa della sua intossicazione alimentare.

Lo svedese ha raccontato al quotidiano Aftonbladet: «La prima cosa è stata che la mia visione è cambiata. Avevo difficoltà a mettere a fuoco a distanza e all'inizio ho pensato che fosse ora di cambiare gli occhiali. I sintomi, però, continuavano a peggiorare: avevo mal di testa e mal di stomaco, poi, ho cominciato a sentire le gambe deboli e traballanti. Alla fine, non riuscivo nemmeno a camminare ed è stato allora che il mio compagno ha voluto che contattassi il pronto soccorso». Una volta arrivati in ospedale, sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso e gli esami del sangue hanno rilevato la vera causa del malessere di Joacim Osterstam: una grave carenza di potassio (i suoi valori erano a 1,8 mentre, quelli in condizioni normali sono a 3,5).

L'epilogo

I medici hanno chiesto a Joacim Osterstam se avesse mangiato qualcosa di strano ultimamente e l'unica cosa che gli è venuta in mente sono stati i dolcetti alla liquirizia salata. I dottori, quindi, hanno capito immediatamente che i sintomi di debolezza e spossatezza provati dal 56enne erano dovuti proprio alla liquirizia che contiene glicirrizina. L'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) precisa che l'acido glicirrizico impedisce al corpo di assorbire correttamente il potassio, quindi quando si consuma troppa glicirrizina, i livelli di potassio possono scendere al di sotto dei livelli normali.