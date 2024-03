«Ho lasciato mio marito 48 ore dopo il matrimonio. Lo scherzo che mi ha fatto è stato terribile»

Il giorno del matrimonio dovrebbe essere il giorno più bello ed emozionante della vita di una sposa. Il momento in cui giura amore eterno al suo sposo. Purtroppo però, non è sempre così perché possono verificarsi episodi così disturbanti per la sposa che questa, a distanza di soli due giorni dalle promesse nuziali, decide di chiedere il divorzio.

È successo a una ragazza che ha raccontato la sua storia in un lungo post su Reddit: il fidanzato, al quale aveva chiesto di non farle scherzi durante la festa, non l'ha ascoltata e lei si è così arrabbiata che ha deciso di separarsi.

L'ormai ex sposa pensa che siano le piccole cose e i piccoli gesti a rivelare una persona e per questo ha capito che se non è stata rispettata il giorno del matrimonio, forse, non lo sarà mai.

La storia

La sposa protagonista della storia comparsa su Reddit ha scritto: «Quando io e il mio ormai ex marito stavamo organizzando il nostro matrimonio, gli ho sempre chiesto di non farmi scherzi quel giorno. Chiamatemi antica o noiosa, ma io sono una persona molto pignola e mi piace che tutto sia in ordine e pulito... soprattutto se si tratta del mio vestito da sposa. Infatti, lo scherzo che avrebbe voluto farmi mio marito consisteva nel lanciarmi in faccia una fetta di torta, durante il taglio di quest'ultima. Ovviamente, io gliel'ho proibito e lui, nonostante la riluttanza, aveva accettato di non fare nulla. Il giorno del matrimonio è successo il caos. Stava andando tutto a gonfie vele fino, appunto, al momento della torta. Dopo avere tagliato simbolicamente una fetta, ho sentito una mano afferarmi la nuca e sbattermi letteralmente sulla panna. Mio marito rideva a crepapelle e io sono scoppiata a piangere. Mi ha umiliata, è stato uno scherzo terribile e io non sono riuscita a perdonarglielo nemmeno a giornata finita. So che la mia decisione potrebbe sembrare esagerata ma gli ho chiesto il divorzio e sono passate solo 48 ore. Non mi interessa, lui non mi ha rispettata e io credo che l'amore stia anche nelle piccole cose, nel capirsi a vicenda. Lui non l'ha fatto con una torta, figuriamoci con questioni più gravi... per questo ho deciso di separarmi e lui, quando gliel'ho comunicato, non ha battuto ciglio».

I commenti social

La giovane sposa che si è sfogata su Reddit ha sorpreso tutti: chi in modo positivo, chi in modo negativo. Qualche utente le ha scritto: «Hai preso la decisione giusta, se si è comportato così nel vostro giorno più importante, potrebbe non comportarsi bene nemmeno in futuro», oppure «Secondo me hai esagerato... come lui non ti ha ascoltata, tu non hai colto l'ironia del momento».