«Sono un pilota, ecco i posti migliori in aereo per sfuggire alla turbolenza durante il volo e quelli da evitare assolutamente»

Viaggiare in aereo ci permette di raggiungere posti vicini e lontani in tempi relativamente brevi ed è senza dubbio una comodità che al giorno d'oggi si dà per scontata: è difficile incontrare qualcuno che non ha mai volato in vita sua, che sia per impegni di lavoro o per vacanza. D'altra parte, sembra estremamente facile incontrare qualcuno che ha paura di volare e che ha bisogno di rassicurazioni (e in alcuni casi addirittura medicine e tranquillanti) per farsi coraggio e mettere piede sul velivolo.

La situazione si fa ancora più complicata se, durante il volo, si incontra della turbolenza.

Si tratta di un fenomeno assolutamente normale e a cui i piloti e l'intero staff di bordo sono preparati, ma per i passeggeri può rivelarsi difficile razionalizzare la paura mentre si è bloccati in un ambiente chiuso, a un'altitudine considerevole e shakerati sul sedile come un cocktail.

Per aiutare chiunque abbia problemi in situazioni simili, un pilota, Joey Miuccio, ha deciso di condividere sul suo account TikTok un video in cui spiega quali sono i sedili da scegliere per evitare il più possibile gli effetti della turbolenza.

I consigli del pilota: dove sedersi

Joey Miuccio è un pilota che vive in Florida e usa spesso i suoi account social per fare informazione sul suo lavoro, mostrare in cosa consiste e dare consigli ai passeggeri. In questo caso, nel video spiega quali posti è meglio scegliere se si vuole evitare la turbolenza, per poi rassicurare tutti sull'efficacia delle misure di sicurezza durante i voli.

In questo caso, i consigli arrivano dopo la richiesta di un utente in particolare e Joey dichiara: «Innanzitutto, non vi sedete nel retro dell'aereo. È il posto peggiore». Per dimostrare la veridicità della sua affermazione usa il trucco della penna: la agita tra due dita, il pollice e l'indice, e specifica che il centro di gravità nel caso del velivolo è spostato leggermente in avanti, per cui la parte posteriore è quella che si muove di più.

«Davanti e vicino alle ali non si muove tanto - dice il pilota -, quindi scegliete un posto vicino alle ali, meglio ancora se un po' più avanti. Naturalmente non è possibile evitare di essere sballottati perché è l'intero aereo a fare su e giù, ma in quei punti è più stabile».

«Detto questo - aggiunge, per amor di chiarezza -, la turbolenza non è pericolosa. Non credo ci sia mai stato un incidente aereo dovuto soltanto alla turbolenza. Siete al sicuro. Mi rendo conto che è fastidioso, ma vi conviene imparare a divertirvi: lasciatevi andare. Non potete controllarlo in alcun modo, siete passeggeri, state seduti, guardate un film, chiacchierate, riposatevi. La turbolenza finirà presto. Sarete presto di nuovo a terra».