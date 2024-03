Ryanair, nuovo stock di carburanti green e accuse a Boeing

Ryanair ha annunciato di aver acquistato da Shell, 1.000 tonnellate di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF), che corrispondono a una quantità sufficiente per rifornire oltre 200 voli da Stansted a Madrid e saranno forniti alla compagnia aerea nella sua base all'aeroporto di Stansted.

Questo acquisto fa seguito al memorandum d'intesa stipulato tra le due società nel 2022, che fornisce a Ryanair un accesso unico per acquistare fino a 360.000 tonnellate di SAF da Shell tra il 2025 e il 2030, il che potrebbe far risparmiare fino a 900.000 tonnellate di emissioni di CO2.

Sul fronte dei ritardi nelle consegne di nuovi aerei da parte di Boeing, che peseranno sui programmi della compagnia irlandese nei prossimi mesi, il ceo del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, non ha mancato di far sapere il proprio apprezzamento per alcuni cambi del managemente nella società americana.

«Accogliamo con favore questi cambiamenti di management - ha detto - tanto necessari a Seattle. Non vediamo l'ora di lavorare con Stephanie Pope per accelerare le consegne di aeromobili B737 ai clienti, tra cui Ryanair in Europa, per l'estate e l'autunno 2024.

Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con il CEO di Boeing Dave Calhoun e il CFO Brian West, e di aiutare Boeing a recuperare le consegne di aeromobili in modo che Ryanair possa continuare a crescere fortemente come cliente numero 1 di Boeing in Europa».

Sullo sfondo però un possibile cambio di strategia di Ryanair finora solo dedicata alla famiglia dei Boeing 737, con l'apertura ai velivoli di Airbus peraltro già presenti nella consociata Air Lauda.