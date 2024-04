Incontrano la maestra dopo 40 anni a Treviso: «Ci ha insegnato tutto, è stata il nostro pilastro»

VOLPAGO DEL MONTELLO – Della loro maestra delle elementari ricordavano, a distanza di decenni, tutto: le lezioni su Promessi sposi e Divina commedia, i lavori a maglia, la voce affettuosa e paziente e la capacità di educare senza urlare. Soprattutto, però, portavano ancora sulla pelle la sensazione indelebile di essere stati tanto amati.

FIUME DI EMOZIONI

Così, quarant'anni dopo aver finito la 5.

LEGAMI RINNOVATI

Un'occasione, l'incontro, per ravvivare anche i legami fra compagni di classe, che hanno dato viva a un vivace gruppo whatsapp dove ora fanno capolino vecchi quaderni, le firme dei compagni, tanti episodi destinati a rimanere indelebili. «Della scuola media -proseguono gli alunni- abbiamo ricordi più sbiaditi, ma delle elementari ricordiamo tutto. Perfino qual era la disposizione dei banchi». Un affetto assolutamente ricambiato dalla maestra che ha donato a ciascuno di loro una rosa accompagnata da un commovente bigliettino, nel quale assicura ai bambini il proprio legame nei loro confronti. «Grazie a quell'incontro -proseguono gli allievi- si è ricreata una rete di relazioni. All'inizio abbiamo faticato a riconoscerci. Poi, partendo dai sorrisi o dalle espressioni delle voci, tutto è tornato nitido». All'insegna di un legame d'amore, il vero filo che può davvero unire, al di là delle nozioni trasmesse, alunni e docenti. Come quarant'anni fa. Come in ogni classe di tutti i tempi.