Maestra fa "pagare l'affitto" dei banchi ai suoi alunni: «Soldi per fare i compiti, ma anche multe. Insegno ai bimbi a gestire il denaro»

Sicuramente un'iniziativa destinata a far discutere. Shelby Lattimore, insegnante di terza elementare a Charlotte, negli Stati Uniti, ha messo in atto un approccio innovativo per insegnare la gestione del denaro ai suoi studenti attraverso un sistema che chiama «economia di classe». La maestra ha annunciato alla sua classe che avrebbero pagato 5 euro in denaro finto come «affitto» per le loro sedie e i loro banchi.

Gli studenti, inizialmente sorpresi, si sono dedicati a vari lavori in classe: ci sono l'addetto alle porte e quello che pulisce tavoli, per esempio, e ricevono buste paga ogni due venerdì. «Tutto è iniziato con l'assegnazione dei lavori. Ognuno ottiene un lavoro in classe all'inizio dell'anno», ha spiegato l'insegnante in un video postato su TikTok.

«C'è il capofila, fermaporta, apriporta, addetto alle luci, al calendario, addetto alla tecnologia, al cestino per la ricreazione e per il pranzo, il lavapiatti, e l'aiutante dell'insegnante», ha continuato ad elencare Shelby. Come raccontato, a seconda della quantità di lavoro richiesta da ciascun "mestiere", paga una cifra simbolica una o due volte al mese, e gli studenti hanno la possibilità di cambiare lavoro ogni due settimane, spiega il Daily Mail.

Oltre ai lavori regolari, gli studenti possono guadagnare denaro extra facendo commissioni per l'insegnante, completando i compiti e ottenendo punteggi elevati nei test.

La maestra riscuote mensilmente da ogni studente del danaro di finto "affitto" per il proprio banco e la propria sedia.

Il denaro serve agli studenti per acquistare dei premi, come il «pass per mangiare in classe» per 3 euro o l'opportunità di essere «insegnante per un giorno» per 30 euro. Non solo, perché Lattimore impone anche delle "multe" per alcuni comportamenti, come ritardi nel lavoro, mancanza di rispetto o danni intenzionali agli oggetti.

La donna ha sottolineato l'importanza di insegnare educazione finanziaria ai suoi studenti, molti dei quali provengono da famiglie con problemi di denaro. Secondo l'insegnante i bambini non sono troppo giovani per imparare a gestire i soldi e devono imparare già da subito a sapere come si spendono e come funzionano.

L'obiettivo è quello di infondere un senso di responsabilità consentendo agli studenti di decidere come utilizzare il denaro guadagnato, pur rispettando alcune regole simili a quelle che regolano la gestione del denaro reale da parte degli adulti.