Norma D'alessio racconta Franco Arminio in “Arminio & Arminio”

Un'opera che come un periscopio esplora il “paesaggio” Arminio e per la prima volta riesce a svelare l'uomo che si nasconde dietro l’artista. Norma D'Alessio in “Arminio & Arminio” pubblicato da Marlin editore nelle librerie e online, per collana Le Ginestre 3, restituisce un ritratto inedito di Franco Arminio, frutto di un lungo studio e di numerosi incontri.

Il libro sarà presentato alla libreria “IoCiSto”di Napoli a Via Domenico Cimarosa, mercoledì 31 gennaio alle ore 18:00. Con l’autrice, interverrà la giornalista Désirée Klain.

Il racconto appassionato del poeta italiano contemporaneo più amato, citato, seguito sui social e discusso dai lettori di ogni età, talmente popolare da essere invitato spesso in tv e alla radio, e letto persino durante il Festival di Sanremo, si snoda in un percorso di vita diviso in cinque sezioni. Immergendosi in una prosa poetica, che sembra nuotare nelle onde dei versi, la scrittrice campana, abbraccia i suoi affetti più intimi, le letture, le idee, le curiosità, il lavoro, fino ad approdare all'organizzazione di eventi pubblici, come il Festival della Paesologia ad Aliano.

In primo piano gli odori della locanda paterna, un’infanzia su crepuscolo della malattia e l’ansia della madre e, ancora, la paura della morte; continuando con Arminio padre, insegnante, fotografo; poi il poeta “civico”, paesologo, che si apre ai “dintorni”, all’intensità, alla rete, al successo, al sacro, rimanendo misantropo, ma professando il “nuovo umanesimo” delle montagne. D’Alessio, in un equilibrio profondamente leggero e con un approccio biografico, entra anche nella sua scrittura, nella sezione “Letture”, che lega i fatti di una vita errante alla lirica, alla poesia, alle metafore…