Santa Maria Capua Vetere, grande successo per la prima edizione del MitreoFRISKFilmFestival

Si conclude la prima edizione del MitreoFRISKFilmFestival con la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno partecipato al progetto (presieduto da Paola Mattucci con la Direzione Artistica di Lucilla Mininno, che è Responsabile Scientifico del MitreoFRISKFilmFestival) vincitore del bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero della Cultura: “Il cinema e l’audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza territoriale”.

I cortometraggi sono stati mostrati ad una giuria interna nel corso del festival che, oltre al concorso tra i ragazzi, ha ospitato un convegno sempre su audiovisivo, cinema e territorio. Il concorso ha visto il riconoscimento di numerosi premi speciali per i corti “SchoolFobia” (a cura di Capozzoli e De Gennaro dell’ISISS Amaldi-Nevio), che ha vinto anche il premio miglior cortometraggio, nonché per “De Sidus” (a cura di Nacca e Pascale dell’IIS V. De Franchis) e per “Un sogno ostacolato” (a cura di Fabozzi e Illiano dell’ITES L. Da Vinci). Mentre il cortometraggio fuori concorso, “Un’altra città” (a cura di Mastroianni dell’ITES L. Da Vinci) è stato premiato dal sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra per il suo racconto originale della città.

Tre scuole coinvolte, numerosi partner tra cui l’Université Paul-Valéry di Montpellier, l’Università degli Studi di Messina e l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, ma anche il Teatro Ricciardi di Capua, il Duel Village Cinema Teatro Multisala di Caserta, Nuove Immagini e White Blond, nonché il Comune di Santa Maria Capua Vetere oltre ai numerosi docenti ed esperti di cinema.