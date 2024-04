Caserta, i controlli della polizia locale: due patenti ritirate e 150 verbali

La polizia locale di Caserta diretta dal comandante, colonnello Antonio Piricelli, nel fine settimana ha intensificato i controlli finalizzati al rispetto del Codice della strada.

Sono stati disposti servizi con posti di controllo.

Nell’ambito delle attività di controllo sono state ritirate due patenti, elevate quattro sanzioni per mancata revisione dei veicoli, rimossi circa 30 veicoli, elevati 150 verbali per sosta vietata, a seguito del controllo ed ispezione dei luoghi e controllo documentale dell’attività di cavalli sono stati elevati 4200 euro di sanzioni penali ai sensi del dlgs 152/2006 per omesso carico e scarico ed immissione dei rifiuti organici nel sottosuolo.