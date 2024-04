Una nuova rotonda per alleggerire il traffico e compensare i possibili problemi causati dall'allargamento dei marciapiedi dove dovranno essere realizzati i nuovi percorsi della pista ciclabile. A pochi giorni dall'apertura dei nuovi cantieri per l'estensione della rete ciclabile casertana, infatti, non sembrano destinate a placarsi lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali di minoranza, in particolare il centrodestra, intenzionati a dare battaglia.

APPROFONDIMENTI Reggia restyling ultimato: biglietteria in stand-by Pista ciclabile aperta e start a nuovi canteri Caianello, scontro autotreni autostrada A1: morto autista incastrato tra lamiere dopo l'incidente

Il nuovo fronte di scontro riguarda il restringimento della carreggiata in corso in via Unità Italiana e viale Medaglie d'Oro dove il marciapiede sarà allargato per consentire la realizzazione dei primi due nuovi tratti di pista ciclabile rientranti nel progetto finanziato con 2,8 milioni di euro del Pnrr. Lavori che fanno discutere visto che la vecchia linea ciclabile (oggi rovinata dalla mancanza di manutenzione e dalle disconnessioni lungo il percorso causate dal crescere delle radici degli alberi) insisteva sul marciapiedi già esistente.

Preoccupazioni rafforzate dalle immagini di quotidiano caos che si registrano lungo le due strade all'ingresso e all'uscita degli studenti dell'istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” (come quelle che puntualmente si registrano la mattina, in coincidenza degli orari di ingresso a scuola, in via G.M. Bosco, dove la carreggiata è stata sensibilmente ridotta nel tratto che va da via Cappiello a a via Fratelli Rosselli).

Un investimento, quello voluto dall'amministrazione, che riguarderà la creazione di 18 chilometri di percorsi a due ruote lungo viale Ellittico, viale Carlo III, viale della Libertà, via Vivaldi, via Isonzo, via De Martino, via Ferrarecce, via Volta, vicolo Carcais, via San Nicola, via Repubblica Napoletana, via Amato, viale dei Bersaglieri, corso Trieste, via Borsellino, via Sant'Augusto, via Einaudi, via Falcone, via Laviano, via Gallicola, viale Beneduce, via Tescione, corso Giannone (dove sarà rivoluzionata la mini pista ormai devastata da buche e assenza di segnaletica) e piazza della Prefettura.

Le tensioni

A tuonare contro la prevista estensione della rete ciclabile casertana sono i consiglieri di centrodestra preoccupati, soprattutto, dalla mancanza di informazioni relative ai progetti finanziati dal Pnrr. «Non conosciamo - sostiene Elio Di Caprio (Lega) pronto a portare il caso in prima commissione "Affari Generali" - quale strada abbia deciso di percorrere l'amministrazione. Non abbiamo avuto modo di prendere visione dei progetti, non ci sono tempistiche chiare e, per di più, si sta procedendo al restringimento di una strada fondamentale per la mobilità cittadina.

Già oggi via Unità Italiana e viale Medaglie d'Oro appaiono insufficienti a reggere i flussi di traffico come di può vedere nelle ore di entrata e uscita dalla scuola, di fronte a questa situazione non sarebbe stato meglio prevedere il recupero del vecchio percorso sul marciapiede lasciando l'ampiezza attuale della carreggiata?». A replicare è il consigliere del Pd Giovanni Comunale che annuncia la realizzazione di una nuova rotonda in largo Ezio Andolfato per drenare i flussi automobilistici in circolazione lungo viale Medaglie d'Oro, via Unità Italiana e viale Beneduce. «Anche noi ci siamo preoccupati all'inizio dei lavori - dice - ma il restringimento della carreggiata attualmente in corso sarà limitato a meno di un metro per armonizzare le dimensioni dei marciapiedi con quelli già estesi nel primo tratto di via Unità Italiana.

In ogni caso, prevedendo possibili problematiche gli uffici hanno già predisposto un progetto che andrà approvato in giunta e che prevede la realizzazione di una nuova rotonda per evitare il giro in viale Medaglie d'Oro per gli automobilisti che devono attraversare viale Beneduce, alleggerendo i flussi di traffico nell'area». Un progetto, quello annunciato da Comunale, che non rientra nella linea di finanziamento del Pnrr con cui si stanno realizzando i nuovi percorsi e per cui andranno trovati i fondi necessari alla realizzazione che si spera di realizzare entro l'avvio del prossimo anno scolastico, a settembre.

L'associazione

Intanto, sulla nuova realizzazione delle ciclabili esulta l'associazione ciclisticache loda l'amministrazione per il nuovo percorso tra corsoe la bibliotecama continua a chiedere attenzione verso la mobilità alternativa con il rilancio della figura del mobility manager comunale che, fa sapere, «oltre a essere un obbligo di legge, deve costituire un elemento fondamentale, fulcro per il coordinamento di tutte le iniziative orientate alla mobilità sostenibile».