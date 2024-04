Caianello, scontro autotreni autostrada A1: morto autista incastrato tra lamiere dopo l'incidente

Incidente stradale, oggi verso le ore 14.30 sull'autostrada A1 tra i caselli di San Vittore e Caianello, al Km 700, in direzione Napoli: quattro autotreni coinvolti ed un bilancio di un morto e di un ferito. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Teano, per il comando di Caserta, e una proveniente dal distaccamento di Cassino, per il comando di Frosinone.

I vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere varie persone che, in seguito all'urto tra i veicoli, sono rimaste ferite tra cui l'autista di uno dei tir che è rimasto incastrata tra le lamiere.

Dopo un elaborato lavoro e con l'ausilio dell'attrezzatura da taglio specifica per questo tipo di interventi, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere l'uomo che però è morto. Un'altra persona è stata trasportate d'urgenza in ospedale.

Sul posto, in supporto alle operazioni di soccorso, sono intervenute anche due autogrù, una del Comando di Caserta e una del Comando di Frosinone. Il traffico dell'arteria stradale è ancora bloccato per gli accertamenti da parte della polizia stradale e per i rilievi del caso. Nel tardo pomeriggio è stata resa disponibile al traffico una seconda corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Si sono registrate code di 18 km verso Napoli.