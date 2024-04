Caserta, ricercato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato dalla polizia

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino originario del Ghana, di 47 anni, ricercato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso delle verifiche di polizia amministrativa e di sicurezza, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta ha rintracciato l’uomo, richiedente un permesso per protezione internazionale, ricercato in quanto autore di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, avvenuta nel 2016, nel corso di un controllo. Dalle verifiche effettuate, è risultato che l’uomo, nel corso del tempo, aveva fornito differenti generalità per eludere i controlli. In carico ad uno dei nominativi forniti, infatti, è emerso il provvedimento di cattura, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Conclusi gli accertamenti, il cittadino straniero è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.