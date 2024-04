Napoli, accoltellati durante il party: due minorenni ricoverati

Ancora sangue sulla movida e - ancora una volta - minori protagonisti di risse e aggressioni. Due ragazzini sono stati feriti a coltellate a Bagnoli, nella zona dei locali notturni, al culmine di una lite tra giovanissimi scoppiata all'improvviso, probabilmente per futili motivi.

L'allarme alla polizia è giunto alle 21,15, e la segnalazione indicava una violenta rissa scoppiata in una zona affollatissima di persone non lontano dall'Arenile. Secondo una prima ricostruzione, due comitive di ragazzi sono venute in contatto: prima sono volate parole grosse e insulti, poi si è passati alle vie di fatto.

E all'improvviso mentre i contendenti se le davano di santa ragione, è spuntata la lama di un coltello. A farne le spese sono stati due ragazzi residenti a Bagnoli, entrambi di 15 anni.

I due sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale San Paolo, dove i medici hanno riscontrato ferite da taglio agli arti e al torace: fortunatamente i due sono fuori pericolo.

Gli agenti del commissariato Bagnoli hanno anche fermato un altro minore, un 17enne, sospettato di essere autore del ferimento. Il ragazzo è stato portato al commissariato, dove è stato interrogato fino a tarda notte.