Napoli, sangue sulla movida: 15enne accoltellato a Chiaia

Tragedia sfiorata a Napoli nella notte tra sabato e domenica: al culmine di una rissa scoppiata in piazza San Pasquale per futili motivi tra due comitive di giovanissimi, un 15enne è stato raggiunto da due coltellate (al gluteo e a un braccio). Trasportato in ospedale, è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Sull'episodio indagini in corso della Polizia di Stato.