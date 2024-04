Nessun disagio finora per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli in conseguenza dello sciopero di quattro ore proclamato da Confail Faisa. Regolarmente in funzione la linea 1 della metropolitana e le funicolari, in servizio anche quasi tutti i bus e i tram.

Lo sciopero, per Anm, è iniziato alle 11 e terminerà alle 15. Per quanto riguarda Eav, l'astensione è annunciata dalle 18 alle 22