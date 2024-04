25 aprile a Napoli, il dispositivo di traffico per la Festa della liberazione

Istituzione di un particolare dispositivo di circolazione temporaneo in alcune strade di Napoli, per domani, al fine di permettere il regolare svolgimento della celebrazione della «Festa della Liberazione» in piazza Salvo d'Acquisto (Piazza Carità).

Sarà istituito, per domani dalle 10.30 e fino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare in via Pessina incrocio via Conte di Ruvo per i veicoli provenienti da piazza Museo Nazionale/Santa Teresa d gli Scalzi; in via Toledo incrocio piazza Sette Settembre per i veicoli provenienti da via Sant'Anna dei Lombardi, con conseguente obbligo di svolta a destra in via Toledo direzione piazza Dante.

In piazza Salvo D'Acquisto (piazza Carità) dalle 8 e fino a cessate esigenze, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata; dalle 8 e fino a cessate esigenze, la sospensione del posteggio taxi.