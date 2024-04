25 aprile, gruppo Brigata ebraica lancia sassi contro i cronisti. Tensioni al corteo a Roma, insulti e petardi tra i manifestanti. Mattarella e Meloni all'Altare della Patria

25 aprile. Tensione sulle manifestazioni. Partigiani, sindacati e leader delle opposizioni a Milano con Scurati e a Roma con Roberto Salis. Mattarella all'Altare della patria con la Meloni e i presidenti delle camere, poi in Val di Chiana per commemorare la strage nazista. Cortei in tutta Italia. Allerta del Viminale per eventuali proteste violente. Diventa definitiva la condanna a 23 anni di carcere per l'anarchico Cospito, per l'attentato alla ex caserma allievi Carabinieri del 2006.

25 aprile tra polemiche e rischio di scontri: strade blindate a Roma e a Torino. Anche Salvini in piazza