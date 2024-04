25 aprile, Anpi intitola la sede a Siniscalchi: «Baluardo di Napoli e della Costituzione»

Una cerimonia intensa e con grande partecipazione. L'Anpi ha intitolato la sede del Vomero-Arenella a Vincenzo Maria Siniscalchi, scomparso il 12 febbraio proprio durante l'inaugurazione del circolo dell'Associazione Partigiani di piazza Muzii. È intervenuta la famiglia dell'avvocato che ha segnato la storia di Napoli. La moglie Marinella, la figlia Francesca e la sorella Gigliola sono state accolte da un lungo applauso.

«È importante che questa iniziativa - spiega Marinella Siniscalchi - sia avvenuta proprio oggi alla vigilia del 25 aprile, l'anniversario della liberazione. Spiega nel migliore dei modi i valori di Vincenzo». Per Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, «Siniscalchi è sempre stato un punto di riferimento della sinistra e la sua lezione è valida ancora oggi in un momento molto particolare in cui siamo costretti a difenderci dai rigurgiti del fascismo».

Sergio Costa, vice presidente della Camera, ha definito Siniscalchi «un amico di Napoli e mio personale. È stato da sempre un baluardo della Costituzione». Ciro Raia, presidente dell'Anpi Napoli, ha voluto fortemente questa intitolazione: «Per noi era doveroso considerando che è scomparso proprio durante una nostra iniziativa. Lo ricorderemo sempre come un partigiano». La cerimonia si è svolta presso la Sala Ruotolo, presso la V Municipalità del Vomero-Arenella. Il saluto istituzionale è stato affidato alla presidente Clementina Cozzolino. Sono intervenuti Toti Lange, consigliere comunale, Maurizio Gemma, direttore della Fondazione Film Commission della Regione Campania, Lanfranco Polverino, presidente del circolo Anpi Vomero-Arenella e Giovanni Vitale, segretario del circolo Anpi Vomero-Arenella.