Fosse Ardeatine, omaggio al maresciallo Pepicelli

Nell’80° anniversario delle Fosse Ardeatine, domani 25 marzo alle 10 a Sant’Angelo a Cupolo è in programma la cerimonia di commemorazione di Francesco Pepicelli, santangiolese, classe 1906, maresciallo dei carabinieri, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. L'evento vede insieme il Comune di Sant’Angelo a Cupolo, l’Arma dei Carabinieri, l’istituto comprensivo «Giancarlo Siani» e il comitato provinciale dell’Anpi del Sannio.

Il programma prevede la deposizione di una corona d’alloro davanti al monumento ed alla lapide in suo onore, situati nella via a lui dedicata. Alle 10.30, presso la palestra dell’istituto comprensivo «Siani», il professor Erminio Fonzo, dell’Università degli Studi di Salerno illustrerà i momenti salienti della vita di Pepicelli, martire alle Fosse Ardeatine, la strage simbolo del nazifascismo in Italia.

Saranno presenti alla cerimonia il colonnello Enrico Calandro, comandante provinciale dei carabinieri, il professor Amerigo Ciervo, presidente del comitato provinciale Anpi, Beatrice Oliva, dirigente del «Siani» e il sindaco di Sant’Angelo a Cupolo Diego Cataffo. All’interno della manifestazione, l’orchestra degli alunni e delle alunne dell’istituto eseguirà dei brani musicali.