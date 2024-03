Casoria, i Giardini della Legalità in ricordo delle vittime innocenti di mafia

Kermesse in grande stile a Casoria con la Fanfara dei carabinieri e corteo degli studenti per le strade cittadine in occasione dell’inaugurazione dei Giardini della Legalità, in piazza Santa Croce, in onore delle vittime innocenti di mafia.

I nomi di Andrea Nollino, Stefano Ciaramella, Antonio Coppola, Mauro Mitilini, Gerardo D’Arminio, Gerardo Citarella e Pino Lotta saranno ricordati con una targa apposta sul leggio in piazza Santa Croce, più volte sfregiata e vandalizzata da balordi che hanno pure distrutto, in passato, le tabelle decorative con le frasi migliori dei simboli della legalità e della fede, da quelle di Giancarlo Siani, cronista del Mattino, a San Ludovico.

L’appuntamento è per domani mattina alle 9,30. Il corteo da piazza Santa Croce raggiungerà il PalaCasoria “Domenico D’Alise” dove ci sarà una performance artistica degli alunni di alcuni istituti di Casoria e Afragola ideate per celebrare e ricordare le vittime innocenti della criminalità.

Poi si passerà all’esibizione della Fanfara dei Carabinieri.

Interverranno Maria Saccardo, referente di Libera, don Tonino Palmese, presidente fondazione Polis, e il sindaco Raffaele Bene accompagnato da componenti dell’amministrazione comunale.