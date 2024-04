Terremoto nei Campi Flegrei, chiudono per ragioni di sicurezza i siti archeologici

A fronte dello sciame sismico ancora in corso e alla forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9, avvenuta stamattina alle 5:44 con vasto risentimento nei Campi Flegrei e nei quartieri occidentali di Napoli, il parco Archeologico dei Campi Flegrei ha interdetto temporaneamente, l'accesso ai siti archeologici dell'area

La chiusura, è stata disposta dal direttore Fabio Pagano per motivi di sicurezza.

«Si avvisano i visitatori che, in relazione all’evento sismico di questa mattina e in attuazione dei protocolli per la sicurezza, da questa mattina i siti del Parco sono temporaneamente chiusi al pubblico fino alla comunicazione della conclusione dello sciame sismico in corso e all’effettuazione delle verifiche tecniche previste», si legge in una nota trasmessa dal PaFleg.

Chiuso anche il sito della Piscina Mirabilis a Bacoli, come annunciato sui social: «Anche la Piscina Mirabilis resterà chiusa fino a nuova comunicazione per opportuni controlli. Ci spiace per tutti quelli che avevano già programmato la visita, ma la natura è imprevedibile».