Morto Aurelio Dalla Vecchia, da Napoli alle Olimpiadi di Los Angeles e Seul

La vela napoletana perde un grande protagonista. Aurelio Dalla Vecchia, classe 1958, socio fondatore del Circolo Italia, due olimpiadi all'attivo: quelle del 1984 a Los Angeles, negli Stati Uniti, sul soling, in cui fu nono complessivo con il timoniere Gianluca Lamaro e Valerio Romano. Dalla Vecchia ha preso parte anche alle Olimpiadi estive del 1988 a Busan, in Corea del Sud. Con la stessa squadra ha conquistato il 13° posto.

Cresciuto in mare prima che a casa e scuola, da sempre allenato alle durezze del mare e della vita da papà Pippo Dalla Vecchia, suoi il VI^ classe “Marina della Lobra” ed il laser giallo “Mao Tse Tung”. Straordinaria sensibilità, umana e tecnica, tollerante, Ma tremavano albero sartie e paratie se qualcuno lo faceva arrabbiare.

Il suo jolly preferito la partenza in barca giuria o la navigazione con mare grosso in altura resistendo anche 36 ore filate al timone.

Alla MSR 2007 con Cippa Lippa, 60 nodi di vento e oltre 25 come media del log, non metteva il salvagente per far meglio asciugare i vestiti. Ventenne passò la notte di bolina da Stromboli a Napoli con violenta maestralata, al timone di Cuor di Leone. Indimenticabili le esperienze passate con Cippa Lippa alla Middle Sea Race, oppure alla One TOne CUo, subito prima dei fantastici 12 anni insieme a Maurizio Pavesi sull’ultimo Le Coq Hardi