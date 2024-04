Michele Sorrenti presidente della Lega Navale Napoli

E’ l’avvocato Michele Sorrenti il nuovo Presidente della Lega Navale di Napoli. Le elezioni, svoltesi sabato scorso, hanno espresso largamente ed inequivocabilmente la preferenza dei soci per il Commissario uscente. Michele Sorrenti è stato, infatti, eletto con oltre il’80% dei voti, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto come Commissario della Lega negli ultimi quattordici mesi.

Classe 1946, avvocato, grandissimo esperto di vela, avendo fatto il giudice sportivo per circa 25 anni, Sorrenti è pronto a continuare con entusiasmo il suo ruolo di guida alla Lega Navale di Napoli.



«Sono grato per la fiducia e l’apprezzamento dimostratomi dai soci – sottolinea Sorrenti – e sono pronto a continuare il percorso intrapreso in questo ultimo anno, dando il massimo impulso alle attività sociali, di cui la Lega è sempre stata attenta promotrice, a quelle sportive, che ci regalano grandissime soddisfazioni, soprattutto con i giovani della vela, e a quelle culturali, con i convegni e le giornate studio che organizziamo in sinergia con le più importanti Istituzioni del sapere presenti sul territorio ».

Eletto anche il Consiglio direttivo con Domenico Buonomo, Roberto Cosentino, Dario Di Napoli, Giuseppe Esposito, Carlo Maria Forte, Giovanni Pacifico, Gennaro Salvati, Guido Rapanà.