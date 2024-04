Anzio-Acquachiara 8-11 con la sestina vincente di De Gregorio

Da Scoccavo con furore. Il solito scugnizzo con la calottina numero 10 decide le sorti del match. Griffa il successo esterno con una sestina pesante, regalando a capitan Ciro Alvino e compagni una vittoria di capitale importanza. Stiamo parlando di Daniele De Gregorio, leader indiscusso della formazione biancazzurra, trascinatore silenzioso e risolutivo. E così la 19esima giornata di A2 tra Anzio Waterpolis e Aktis Acquachiara finisce 8-11 (parziali di 3-2, 2-3, 2-4, 1-2).

Prova a tenere agganciati i suoi Giovanni Barberini con un poker. Nel quarto periodo due gli errori dai cinque metri: da un lato quello di Matteo de Florio, dall’altro l’intervento di Davide Chianese a neutralizzare il tentativo del croato Mislav Tomasic, ex Rari Nantes Salerno. Perfetto equilibrio nella prima fase del match, poi gli acquachiarini escono alla distanza e costruiscono quel margine utile nella terza frazione, che conserveranno negli ultimi otto minuti. Ancora assente Walter Fasano, a guidare i pallanuotisti napoletani allo Stadio del Nuoto il presidente Franco Porzio.

«Abbiamo fatto una bella partita in un match fondamentale per entrambe le formazioni in vista della fine del campionato», dice soddisfatto De Gregorio. «Siamo stati molto bravi in difesa e cinici in attacco». Acquachiara concreta in trasferta. «Ci sono alcune cose da migliorare sotto l’aspetto della gestione del gioco, alcune chiusure preventive in difesa», osserva lo scatenato bomber, che lancia i suoi nella volata della regular season. «Ora testa a sabato prossimo, che ci aspetta un altro crocevia importantissimo contro la Vela Nuoto Ancona alla Scandone (ore 15). Lavoreremo al meglio per raggiungere la vittoria», assicura fiducioso De Gregorio.