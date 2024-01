Ancona-Aktis Acquachiara 4-1, biancazzurri in emergenza

Troppe defezioni. Nelle Marche i biancazzurri si presentano in piena emergenza e la nona giornata di A2 è fortemente condizionata dalle assenze. Vela Nuoto Ancona-Aktis Acquachiara finisce con un risultato sorprendente: 4-1 (parziali di 0-0, 1-0, 1-0, 2-1). Walter Fasano è dovuto ricorrere al figlio d’arte Pasquale Porzio e a Davide Rocchino (fratello di Mattia che gioca con il Posillipo), entrambi classe 2008, e a Giuseppe Mattei (2007): esordio per i tre giovanissimi pallanuotisti. In formazione anche Andrea Di Maro.

«Speravo di prepararla in modo diverso. E’ stata una partita condizionata dall’influenza. Assenti capitan Ciro Alvino, Erik Adam, Matteo de Florio, Francesco Angelone, Angelo Amato e Bruno Vivace», spiega il tecnico salernitano classe 1977. «Nel complesso è stata un’ottima prova, ma abbiamo pagato le troppe assenze nella fase offensiva, che è da rivedere. Mancavano diverse bocche da fuoco, soprattutto Erik Adam sulla linea dei due metri, elemento importante.

Ottima difesa, invece», conclude il coach acquachiarino.

Unica rete dell’Acquachiara a firma di Mattia Fortunato in superiorità numerica ad 1’48” dalla sirena (nella foto di Gianluca Madonna).