Salerno-Astra Nuoto Roma per definire la griglia playout

Piazzamenti e avversari. Dall’esito della settima ed ultima giornata del round retrocessione si deciderà la griglia playout. Allo stesso orario di Posillipo-Nuoto Catania alla Scandone (ore 16.30), scenderanno in vasca alla Simone Vitale capitan Michele Luongo e compagni. Proveranno a sfruttare al meglio il contributo del pubblico amico i giallorossi, che intendono posizionarsi in una situazione di vantaggio per affrontare poi gli spareggi salvezza. E allora fari puntati su Check-Up Rari Nantes Salerno-Astra Nuoto Roma.

Atto finale. «Siamo arrivati all’ultima partita del round retrocessione, dove si definirà la griglia dei playout», dice alla vigilia Christian Presciutti. «Mi aspetto una partita combattuta fino alla fine, dove bisognerà rimanere concentrati e uniti», auspica fiducioso il tecnico classe 1982. «Stiamo bene e siamo pronti a battagliare insieme al nostro pubblico», asserisce il coach rarinantino (nella foto di Gianluca Madonna).

Coppa Italia. «Veniamo da un’esperienza storica per la società, l’accesso alla Final Eight», ricorda il leader giallorosso. «Bellissimo vedere dal vivo una finale di così alto livello tra Pro Recco e Brescia», osserva Luongo. «Siamo sicuri che il weekend scorso è stato un tassello importante per il nostro cammino di crescita», argomenta il pallanuotista che indossa la calottina numero 2.

«I tre match ci sono serviti, perché abbiamo giocato molto bene soprattutto nelle due gare contro Savona e Trieste», ricorda il player classe 1986. «Ci sono stati dei grandi miglioramenti di squadra e di gioco. Cerchiamo sempre di applicare le indicazioni del mister per limare gli errori», sottolinea il player di Genova, che carica i suoi. «Siamo preparati a tutto, i playout sono gare nelle quali saper reggere mentalmente è fondamentale», avverte capitan Luongo.

«Domani pomeriggio in acqua vedremo due formazioni agguerrite, l’Astra giocherà il tutto per tutto, perché i capitolini possono ancora conquistare la salvezza diretta», afferma. «Noi, invece, dobbiamo vincerla per posizionarci al meglio. Vogliamo rendere onore alla nostra società, al nostro presidente Enrico Gallozzi e ai nostri tifosi, che spero di vedere numerosi alla Vitale», auspica Luongo.

32 minuti clorati. «Quella di domani sarà una gara decisiva per la classifica, determinerà gli abbinamenti dei playout”, ribadisce il napoletano Zeno Bertoli. «Siamo pronti ad affrontarla e siamo consapevoli di un unico risultato possibile», argomenta il possente classe 1988. «Veniamo da un weekend molto stressante, gli impegni sono stati tanti, tre partite intense in altrettanti giorni mettono a dura prova la tenuta fisica», rammenta. «Ma sono stati tre giorni anche molto stimolanti, durante i quali ci siamo confrontati con compagini del round scudetto», sentenzia Bertoli. «Siamo preparati a tutto e faccio un appello al pubblico perché domani abbiamo bisogno del nostro uomo in più», conclude il numero 10.