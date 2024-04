Vis Nova-Salerno 12-11, sconfitta di misura per i giallorossi

Stop di misura. Dopo la vittoria nel derby con il Posillipo alla Vitale (13-8), arriva per capitan Michele Luongo e compagni una battuta d’arresto in trasferta. Nella sesta giornata del round retrocessione i ragazzi di Christian Presciutti vengono superati dai giallorossoblu di Alessandro Calcaterra e allo Stadio del Nuoto di Monterotondo tra Roma Vis Nova e Check up Rari Nantes Salerno finisce 12-11 (parziali di 3-3, 4-2, 2-2, 3-4). Da segnalare le triplette di Matteo Ciotti, Mattia Antonucci e del difensore napoletano Zeno Bertoli.

All’intervallo lungo i padroni di casa conducono 7-5. Perfetto equilibrio nella terza frazione, ma non basta per il club presieduto da Enrico Gallozzi il tentativo di rimonta nell’ultimo quarto.

«È stata una gara molto bella e combattuta», dice il tecnico rarinantino, che formula sinceri complimenti alla Roma Vis Nova per il successo. «Conosco i miei ragazzi e so che possono dare più di quello visto in campo», ammette l’allenatore classe 1982. «Sapevamo che per conquistare la salvezza saremmo dovuti passare per le gare dei playout e non ci spaventa», osserva.

Tra due settimane la sfida con l’Astra Nuoto Roma tra le mura amiche. «La vittoria della Vis Nova ha assottigliato ancora di più la classifica, rendendo l’ultima giornata di campionato fondamentale per la definizione della griglia playout», tiene a precisare Presciutti.

Sabato 20 aprile si decide un pezzo importante della stagione. «Daremo il tutto per tutto per avere dalla nostra il fattore casa, giocando l’ultima battaglia di questo round al meglio», assicura fiducioso.