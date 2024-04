Ischia-Arechi 16-5, il derby è gialloblu alla Scandone

Festival del gol. Alle spalle della capolista Canottieri Napoli (50), della Rari Nantes Lucio Auditore (43) e della Lazio (33), c’è la compagine gialloblu capitanata da Giacomo Saviano (32). Al momento quarta forza del Girone Sud la formazione di Gennaro Mattiello, che sogna un posto al sole in chiave playoff. Alla Scandone monologo in vasca e supremazia netta di Lorenzo Lindstrom e soci, che si aggiudicano a briglie sciolte il derby campano. Divertimento, spettacolo, emozioni per Ischia Marine Club-BricoBros Arechi, culminata con il punteggio di 16-5 (parziali di 5-2, 4-0, 4-1, 3-2).

Pleonastico commentare l’incontro a senso unico e allora voce ai protagonisti della 19esima giornata di A2. «Abbiamo giocato una grande gara, siamo partiti subito forte con un bel pressing e tante controfughe ben finalizzate», spiega orgoglioso Marco Napolitano, autore di un poker pesante. «Successivamente siamo stati molto bravi a gestire il gioco e soprattutto il tempo, andando al tiro solo nei secondi finali dell’azione», tiene a precisare il pallanuotista numero 5. «Sono molto contento della prestazione e del contributo di tutti dal primo all’ultimo minuto», osserva lo scatenato bomber. «Il campionato non è terminato e già da lunedì si pensa alla partita contro il Crotone, che sarà sicuramente un’altra battaglia», annuncia Napolitano.

«Abbiamo lavorato tutta la settimana più sul piano mentale che su quello tattico, ci eravamo imposti di partire forte e così è stato», racconta entusiasta Michele Gargiulo, autore di una tripletta. «Abbiamo portato un ottimo pressing, lasciando veramente pochi spazi in attacco all’Arechi e non abbiamo permesso nessuna reazione ai salernitani», asserisce fiero il giocatore numero 10. «Adesso continueremo a lavorare forte perché, anche se siamo salvi, proveremo a dire la nostra», assicura Gargiulo.

E’ stato espulso il tecnico Roberto Baviera per proteste nel terzo periodo. «Una prova di carattere», sintetizza così l’allenatore di Fuorigrotta. «Abbiamo trovato gli stimoli giusti una volta raggiunta la salvezza. I ragazzi ci tengono a chiudere bene il campionato e a fare più punti possibili», afferma il classe 1990. «Sono davvero contento, perché abbiamo preparato bene la gara e siamo riusciti a mettere in pratica i piani tattici della vigilia», riferisce Gennaro Mattiello. «E’ stata una bella vittoria di gruppo, bagnata dal primo gol stagionale di Alessandro Del Buono». Mente libera e campo aperto. «Complimenti alla squadra e a Mario Coda in particolare, per la prestazione difensiva e per aver limitato a dovere Giuseppe Gregorio», conclude il coach dell’Ischia Marine Club.