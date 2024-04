Ancona-Canottieri Napoli 9-11 con il portiere-goleador Cappuccio

Gran finale. Stanno ultimando le prove generali i pallanuotisti di Enzo Massa in vista dei playoff. Si è chiusa nel migliore dei modi l’ultima trasferta della regular season. Infatti la 21esima giornata di A2 ha visto prevalere i giallorossi lontano dalle mura amiche e Vela Nuoto Ancona-Canottieri Napoli è finita con il punteggio di 9-11 (parziali di 3-5, 2-1, 3-3, 1-2).

Da registrare la tripletta del capitano Biagio Borrelli, così come quella di Gianluca Confuorto. Sono stati assegnati tre rigori in favore dei ragazzi del Molosiglio, trasformati da Vincenzo Raia e due dal numero 5 partenopeo. I padroni di casa si sono opposti a dovere: da qui il poker di Bartolucci e il tris di Zhardan come strenua resistenza.

Considerazioni. «Sapevamo della complessità dell’incontro. I marchigiani lottavano per un piazzamento playoff e dunque erano motivati a vincere», spiega Confuorto. «Una volta blindato il primo posto, abbiamo tenuta alta la concentrazione, ma cercheremo di aggiudicarci anche l’ultima sfida della regular season con il Latina sabato 4 maggio alla Scandone», assicura il centrovasca canottierino. «Vincere aiuta a vincere e ci permette di essere consapevoli dei nostri mezzi e di sentirci più carichi in vista dei playoff», osserva il goleador.

A 18 secondi dalla sirena è arrivato anche il sigillo del portiere Gianluca Cappuccio. «Terza segnatura in campionato. Un gol contro l’Olympic Roma, uno contro la Lazio e quello odierno», sottolinea con fierezza l’ex del Posillipo. «Sensazione particolare, perché non è cosa comune vedere un portiere segnare», afferma. «Appena hanno letto il tabellino, molti tifosi e amici mi hanno subito fatto i complimenti», riferisce sincero.

Riflessioni. «Gara combattuta, perché i padroni di casa erano ancora in gioco per un piazzamento playoff. Formazione di tutto rispetto, con giocatori esperti, uno straniero valido (Zhardan) e un estremo difensore all’altezza (Firmani). L’Ancona è una bella squadra, non è stato semplice arpionare l’intera posta in palio», avverte il player in calottina rossa.

«In settimana abbiamo caricato molto in vista dei playoff. Ci tenevamo a fare una buona prestazione e a continuare la striscia positiva di risultati», argomenta Cappuccio, che si riconferma una sicurezza tra i pali. «Abbiamo seguito ancora una volta le indicazione del mister Enzo Massa e onoreremo il campionato fino alla fine, anche se la vetta era ormai definita», dice il goalkeeper.

Futuro prossimo. «Stiamo pensando ad arrivare al meglio della condizione all’appuntamento più importante dell’anno. Finalmente sto recuperando la piena funzionalità della mano destra», conclude Cappuccio (nella foto di Gianluca Madonna).