Canottieri Napoli-Anzio 18-12, primo posto blindato per i giallorossi

Primo posto blindato. Viaggia a vele spiegate la formazione del Molosiglio. A due giornate dalla conclusione della regular season capitan Biagio Borrelli e compagni mettono in cassaforte la vetta con 53 punti. E alla Scandone va in scena un vero festival del gol. Canottieri Napoli-Anzio Waterpolis termina con il punteggio di 18-12 (parziali di 7-1, 3-2, 5-2, 3-7).

Grandi numeri. Cinque rigori per i padroni di casa, due penalty per gli ospiti, 30 gol messi a segno nell’arco di 32 minuti. I ragazzi di Enzo Massa devono, però, riflettere sul misero 3/18. Da migliorare il dato delle superiorità numeriche. Da segnalare, inoltre, le triplette di Gianluca Confuorto, Domenico Mutariello e Umberto Esposito. Per gli ospiti, invece, il poker di Ferrante e Lorenzo Droghini.

«Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale, ovvero il primo posto nel Girone Sud», dichiara entusiasta Daniele Cerchiara. «Ora avremo un mese per prepararci ai playoff e arrivare al meglio della condizione», spiega il difensore giallorosso. «Abbiamo approcciato bene la partita, siamo riusciti subito ad andare in vantaggio di parecchi gol e il match si è messo in discesa», ammette il giocatore classe 1998. «E poi fa sempre piacere vedere i giovani togliersi soddisfazioni: complimenti ad Alfredo Paglionico per la marcatura messa a segno», conclude il player di Cosenza (nella foto di Gianluca Madonna).

In calendario la gara con la Vela Nuoto Ancona sabato 27 aprile nelle Marche (ore 14.45) e con il Latina alla Scandone tra due settimane (ore 15).