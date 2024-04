Canottieri-Delta 16-6, festival del gol alla Scandone

Mare e musica. Da due settimane, complice l’estate anticipata, capitan Biagio Borrelli e compagni si rilassano alla Terrazza Flegrea, dopo aver compiuto il loro dovere in vasca. Uno svago consentito per rigenerarsi dopo le fatiche della Scandone, dove i giallorossi continuano inarrestabili la loro marcia clorata, travolgendo chi si presenta a Fuorigrotta. Non ultimo il confronto tra la capolista della Serie A2 (50) e il fanalino di coda del raggruppamento. Senza storia Canottieri Napoli-Delta, terminata con il punteggio di 16-6 (parziali di 4-1, 3-1, 5-3, 4-1).

Da segnalare il poker di Gianluca Confuorto e la tripletta del salernitano Luca Baldi, ex di turno. «C’era il rischio di sottovalutare l’avversario vista la classifica del Girone Sud», dice il centrovasca giallorosso. «Non siamo ancora primi matematicamente, quindi dobbiamo ancora vincere un’altra partita», osserva il numero 5 canottierino. «Il nostro obiettivo è quello di inanellare una serie di successi fino al termine della regular season, in modo da presentarci ai playoff con maggiore convinzione e maggiore consapevolezza di noi stessi. E arrivare imbattuti nel girone di ritorno accresce il nostro morale», rileva Confuorto, sempre determinante con i suoi gol.

Dominio netto dei ragazzi del Molosiglio. «Gara liscia. Siamo partiti forte e abbiamo condotto le operazioni dall’inizio. Abbiamo incrementato il vantaggio in maniera graduale», conclude Confuorto (nella foto di Gianluca Madonna). Sabato 20 aprile (ore 18) i pallanuotisti di Enzo Massa sfideranno l’Anzio Waterpolis, battuta dall’Aktis Acquachiara (8-11) allo Stadio del Nuoto.