Savona-Salerno 15-8, ultimo atto clorato del 2023

La cinquina di Lorenzo Bruni e la doppietta di Mario Guidi. Le pregevoli giocate del mancino salernitano Eduardo Campopiano e le immancabili indicazioni di Alberto Angelini. Determinanti i quattro protagonisti alla Zanelli, già medaglie d’oro alle Universiadi 2019. I biancorossi chiudono la regular season alle spalle della Pro Recco, staccati soltanto di tre lunghezze. Nell’ultimo atto clorato del 2023 Rari Nantes Savona-Check up Rari Nantes Salerno termina 15-8 (parziali di 4-2, 3-4, 4-0, 4-2).

All’intervallo lungo vige l’equilibrio (7-6), poi i padroni di casa piazzano un break mortifero nel terzo periodo e creano quel divario non più colmabile. Doppiette per il croato Antun Goreta, Gennaro Parrilli e Zeno Bertoli (nella foto di Gianluca Madonna). Una marcatura a testa per Daniel Gallozzi e Donato Pica.

«Chiudiamo il girone di andata con delle certezze che stiamo acquisendo», riferisce Christian Presciutti. «Abbiamo tenuto botta contro una grande squadra fino a che non è uscita la loro qualità», ravvisa il tecnico classe 1982. «Ora ci aspettano due mesi dove potremmo finalmente lavorare al completo e prepararci al meglio per la seconda fase del campionato», conclude l’allenatore rarinantino.

Si attende l’esito del recupero tra De Akker Bologna e Posillipo (sabato 16 dicembre) per definire la composizione del round scudetto e retrocessione. Capitan Michele Luongo e compagni torneranno in acqua il 24 febbraio e la seconda parte della stagione si concluderà il 20 aprile 2024.