Canottieri Napoli-Aktis Acquachiara 15-9 con la cinquina di Confuorto

Derby giallorosso. Complice il pareggio tra Vela Nuoto Ancona e Olympic Roma (6-6), la Canottieri Napoli aggancia i marchigiani e balza al secondo posto in classifica (14), grazie al largo successo conseguito alla Scandone nella stracittadina contro l’Aktis Acquachiara, finita 15-9 (parziali di 3-0, 3-3, 4-2, 5-4). Scatenato il solito Gianluca Confuorto, autore di una pesante cinquina.

L'ex di turno Vincenzo Tozzi sblocca il match (1-0). L’assist preciso di Manuel Lanfranco agevola la conclusione ravvicinata di Vincenzo Raia (2-0). Finte ripetute e gol di Gianluca Confuorto (3-0). Ci prova capitan Biagio Borrelli: la sua girata finisce sulla traversa. Il primo tempo si chiude con il palo di Confuorto, che reclamava un rigore.

Squillo Acquachiara. Matteo de Florio dopo 41 secondi del secondo periodo realizza il 3-1. In doppia superiorità Tozzi mette dentro il 4-1 (doppietta personale del numero 10). Salta la corrente a Fuorigrotta. Piscina al buio e gioco interrotto per qualche minuto. L’arbitro Mattia Gomez parla prima con i rispettivi capitani, poi convoca al tavolo della giuria i due tecnici Enzo Massa e Walter Fasano. Et lux fuit. Si riparte e si riprende con il fantastico gol di Mattia Fortunato sul secondo palo (4-2) al 3’40”. Borrelli rimette le cose in chiaro (5-2). Ghiotta chance per Camillo Angelone, ma Gianluca Cappuccio smorza il tiro. Arriva la tripletta di Tozzi, che piega le mani di Ciro Alvino (6-2) a 29 secondi dall'intervallo lungo. Camillo Angelone si fa perdonare e dimezza lo svantaggio a 8 secondi (6-3).

Allungo canottierino. 34 secondi bastano a Borrelli in avvio di terza frazione (7-3). Cala il poker Tozzi: splendida esecuzione (8-3). Chiama timeout Fasano. Zona M per i giallorossi: ci pensa Cappuccio ad annullare la superiorità biancazzurra. Traversa di de Florio, Davide Chianese stoppa il centroboa di Ponticelli. Domenico Mutariello ribadisce il 9-3, scavando un solco profondo. Colpisce la traversa Francesco Angelone sul tiro a schizzo. Daniele De Gregorio strappa gli applausi del pubblico presente (9-4). Confuorto fissa il 10-4. La fiondata di Fortunato centra la base del palo, sottomisura Gilberto Giello insacca (10-5).

Quarto periodo. Camillo Angelone apre l'ultima frazione (10-6). Palo di Confuorto e palo di Tozzi. De Florio porta i biancazzurri a -3 (10-7). Subito dopo arriva il gol di Camillo Angelone (10-8) e riapre il confronto. Inevitabile strigliata di Enzo Massa ai suoi nel timeout a 4’26” dalla sirena. Sale in cattedra un super Confuorto, che trafigge Chianese (11-8). Lo scatto di Cappuccio evita il gol di Erik Adam. Mutariello firma il 12-8 a 180 secondi dal termine. Umberto Esposito viene francobollato da De Gregorio: il vantaggio non si concretizza e il solito implacabile Confuorto trasforma il rigore del 13-8 (2'08"). Poi il 5 canottierino aziona una solitaria controfuga vincente (14-8). Si esalta Cappuccio sulla conclusione di Davide Cielo. De Florio a 50 secondi (14-9). Cala il sipario sulla triangolazione efficace di Confuorto-Tozzi-Borrelli: 15-9 a 22”.

«Questa vittoria ci serviva per il morale, visto che venivamo da due risultati poco esaltanti (ko interno con l’Olympic 10-12 e pareggio esterno con la Lazio 8-8)», ricorda Confuorto. «Rispetto alle altre partite bene l’approccio alla gara. Abbiamo sempre gestito, tranne nell’ultimo quarto dove ci siamo fatti raggiungere (10-8)», ammette il goleador del Molosiglio. «Poi è venuta fuori la nostra maggiore esperienza e abbiamo allungato di nuovo», osserva il centrovasca napoletano. «Chiudiamo un inizio di stagione che non è stato dei migliori, ma il campionato è ancora lungo.

Ora ci aspetta un mese di sosta: ci amalgamiamo ancora di più e ricarichiamo le energie», avverte il classe 1998, artefice di 23 marcature in 7 gare (nella foto di Gianluca Madonna).

«Sapevamo di affrontare una squadra forte», dichiara Walter Fasano. «Dovevamo fare qualche gol in più e subirne qualcuno in meno», ravvisa l’allenatore biancazzurro, che ha apprezzato la rimonta dei suoi (10-8). «Non è possibile incassare in quel modo l’11-8 dopo aver riprovato e preparato in dettaglio la fase difensiva in settimana. C’è rammarico e sconforto», dice il mister salernitano. «Lavoriamo durante le feste sugli errori commessi. Diventa però difficile proseguire, se poi il sabato non finalizziamo il lavoro svolto in fase di avvicinamento alla gara», ribadisce il classe 1977. «Voglio vedere grinta, cattiveria e applicazione. Per buona parte della gara i ragazzi mi sono piaciuti in fase difensiva. La forbice, forse, è un po’ bugiarda, ma poco cambia», conclude Fasano, che ha fatto esordire in A2 il giovane Vivace.