Camogli-Posillipo, rossoverdi in cerca di riscatto

Tempo di riscatto. Dopo le due sconfitte consecutive, maturate contro l’Astra Nuoto Roma (10-7) e la Rari Nantes Salerno (13-8), capitan Paride Saccoia e compagni sono pronti ad affrontare la terza trasferta di fila. E i rossoverdi non nascondono la volontà di cambiare decisamente passo e puntare dritti alla vittoria. Nella penultima giornata del round retrocessione si gioca domani Spazio Rari Nantes Camogli-Posillipo alla piscina Ravera di Chiavari (ore 19).

Contro il fanalino di coda della A1, già retrocesso in A2, la formazione di Pino Porzio mira a ritornare al successo, utile per la salvezza diretta. «Mi aspetto una partita di orgoglio da parte del Camogli, ma quello che conta sarà il nostro atteggiamento in acqua», riferisce il plurititolato allenatore napoletano. All’andata decise un gol del mancino Nicola Cuccovillo a 30 secondi dalla sirena. «Siamo alla quarta trasferta su cinque partite giocate finora, ma questo non è un alibi», ammette il coach posillipino.

La squadra rossoverde è partita questa mattina per Genova. «In casa o fuori non fa nessuna differenza, dobbiamo dimostrare in queste ultime due gare il nostro reale valore», auspica fiducioso Porzio. «Siamo stati troppo timorosi nelle ultime due trasferte a Roma e a Salerno, discontinui e a volta passivi», ricorda. «Ora è arrivato il momento di tirare fuori il carattere, la personalità, la determinazione che sono elementi fondamentali».

Prova a scuotere i suoi l’oro olimpico a Barcellona 1992. «Gli aspetti tecnici e tattici sono importanti, ma qui serve una grande prova di carattere di tutta la squadra, soprattutto di continuità di gioco e concentrazione durante tutto il match», spiega. «I ragazzi lavorano con grande impegno durante la settimana, abbiamo le energie e le qualità per fare domani del nostro meglio», conclude Pino Porzio (nella foto di Pierpaolo Capano).