Easter Cup, torneo under 15 da mercoledì 27 alla Scandone

È in programma martedì 26 marzo (ore 12) nella piscina Scandone di la conferenza stampa di presentazione del Torneo 5 Nazioni Men’s Under 15 Waterpolo Easter Cup al quale prenderanno parte le nazionali Under 15 di Croazia, Ungheria, Italia, Serbia e Montenegro che si sfideranno in tre giornate, da mercoledì 27 a venerdì 29 marzo.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il presidente del comitato regionale campano della Federnuoto Paolo Trapanese, il direttore tecnico del centro federale piscina Scandone Luca Piscopo, il coordinatore tecnico della squadre nazionali giovanili della Fin Riccardo Tempestini e l’allenatore responsabile delle selezioni under 16 Federico Mistrangelo. Il torneo rappresenta il ritorno a Napoli della pallanuoto internazionale dopo l’accordo tra il Comune e la Federnuoto e la creazione del centro federale presso la piscina Scandone.