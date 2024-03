La pallanuoto internazionale si affaccia sul futuro dalla piscina Felice Scandone, il centro federale permanente di alto livello delle discipline acquatiche della Federnuoto. Napoli ospita l'allenamento collegiale della nazionale under 15 guidata da Federico Mistrangelo, vice campione europeo col Settebello, e la Easter Cup: tradizionale cinque nazioni con Italia, Croazia, Ungheria, Montenegro e Serbia in programma da mercoledì 27 a venerdì 29 marzo. Presso il foyer dell'impianto il presidente del comitato regionale Campania della Fin, Paolo Trapanese, l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, e il direttore del Centro federale, Luca Piscopo, hanno presentato la manifestazione.

«Al via – sottolinea l’assessore Ferrante - il primo torneo internazionale alla Scandone dopo tanti anni. Ragazzi under 15, provenienti da tutta Europa, saranno accolti al neonato centro federale del nuoto e della pallanuoto, creato presso la Piscina Scandone, grazie all'accordo tra Comune di Napoli e Federazione Nazionale. Sarà un importante momento di sport, di divertimento e di confronto tra ragazzi che, assieme alle loro famiglie, saranno accolti con grande entusiasmo dalla città. Dopo il torneo Licei in vasca che ha visto scendere in campo le scuole napoletane ed i loro ragazzi, stavolta apriamo le porte della nostra piscina ai ragazzi provenienti da tutta Europa. Sono particolarmente felice per questa iniziativa, che vedrà la Scandone trasformarsi in teatro di gioco per i ragazzi. È proprio questa la politica dello sport che vogliamo realizzare in città: consapevoli della straordinaria capacità educativa e formativa dello sport, vogliamo rendere accessibili e fruibili i nostri impianti sportivi ai cittadini e, soprattutto, ai ragazzi, curando le strutture sportive e rendendole teatro di iniziative gioiose ed al contempo formative».

«Questo torneo - osserva Paolo Trapanese - costituisce il primo appuntamento importante per la rinnovata Scandone e rappresenta l'inizio della realizzazione del programma che ci siamo dati per l'utilizzazione e la valorizzazione della piscina e del centro federale. Disputare a Napoli, in questa struttura all'avanguardia, il torneo costituisce anche uno stimolo per i nostri giovani che possono fare in casa loro una importante esperienza internazionale. Tutto ciò ha un enorme valore educativo. Siamo fieri ed orgogliosi che Napoli e la Scandone siano state scelte per la realizzazione di eventi importanti. Mi emoziona sapere che questa struttura, grazie all'accordo tra Comune e Federazione, sia così funzionale e che possa accogliere tanti atleti e tanti ragazzi non solo dall'Italia ma da vari Paesi d'Europa».

Intervenuti anche l'allenatore federale Mistrangelo e il coordinatore tecnico delle squadre nazionali giovanili Riccardo Tempestini - tra l'altro vice campione mondiale e campione d'Italia con la RN Florentia, che poi ha guidato da tecnico perdendo due finali dei playoff scudetto proprio alla Scandone contro il CN Posillipo nel 2000 e nel 2001 (entrambe le volte per 3-2 nella serie) - alla presenza dei 15 azzurrini convocati.

Napoli torna ad essere, dunque, riferimento nazionale della pallanuoto. Dalle giovanili alle selezioni assolute. Proprio alla Scandone, infatti, il cittì del Setterosa Carlo Silipo - bandiera della pallanuoto napoletana, recordman di presenze col Settebello e vincitore di tutto - rifinirà la preparazione per le Olimpiadi di Parigi con un common training insieme al Canada che prevede anche un'amichevole ufficiale nella terza settimana di luglio.



Easter Cup

Calendario delle partite, ingresso gratuito.

Piscina Felice Scandone, Centro Federale Permanente di Alto Livello



Mercoledì 27 marzo

Serbia-Ungheria alle 18:00

Montenegro-Italia alle 19:30



Giovedì 28 marzo

Ungheria-Croazia alle 9:30

Italia-Serbia alle 11:00

Croazia-Serbia alle 18:00

Montenegro-Ungheria alle 19:30



Venerdì 29 marzo

Serbia-Montenegro alle 9:30

Croazia-Italia alle 11:00

Montenegro-Croazia alle 18:00

Italia-Ungheria alle 19:30