Canottieri Napoli-Lazio 13-8: la capolista allunga in classifica

Un cospicuo tesoretto. Ammonta a +5 il vantaggio in classifica sulla Rari Nantes Lucio Auditore, che ha pareggiato con la Vela Nuoto Ancona (8-8). Turno favorevole la 17esima giornata di A2 per i ragazzi del Molosiglio, che beneficiano del passo falso dei calabresi e superano alla Scandone la terza forza del Girone Sud. La capolista solitaria avanza indisturbata e prende il largo con il poker di Gianluca Confuorto, la tripletta di Domenico Mutariello e una prova corale convincente. Spettacolo a Fuorigrotta, dove Canottieri Napoli-Lazio finisce 13-8 (parziali di 2-0, 3-3, 4-3, 4-2).

«Una bellissima partita, complimenti ai ragazzi. Gara giocata veramente bene», dice soddisfatto il tecnico Enzo Massa. «Sono contento della prestazione dei miei atleti contro una formazione interessante», ammette il coach canottierino. «Abbiamo condotto sempre gioco e risultato: non c’è mai stata storia», rileva l’allenatore partenopeo. Nell’ambiente giallorosso non si temono distrazioni. «I ragazzi escono al momento giusto. Prima del match ci siamo consultati con il gruppo soltanto per 5 minuti: le motivazioni nascono da sole. E infatti la dimostrazione è stata evidente», conclude Massa.

Cronaca. Primo marcatore dell'incontro Domenico Mutariello (1-0). La Lazio di Daniele Ruffelli colpisce la traversa con Giorgio Giacomone. Manuel Lanfranco raddoppia in superiorità numerica e così si chiude la prima frazione (2-0). Vincenzo Raia ha la chance di allungare, ma Massimiliano Marchetti si oppone e chiude i varchi.

Dopo un minuto di gioco nel secondo tempo capitan Biagio Borrelli procura il rigore trasformato in maniera implacabile da Gianluca Confuorto (3-0). Altro cinque metri per i padroni di casa: cambia angolo Confuorto (4-0). Segue il timeout biancoceleste per riordinare le idee. A 2'32" dall'intervallo lungo arriva il primo squillo della Lazio con Noah Troiani (4-1). Umberto Esposito si fa ipnotizzare, ci pensa però Antonio Florena a piazzare il 5-1 a 31 secondi dallo scadere del periodo. A 12 secondi ecco il 5-2 di Angelo Nenni.

Mutariello apre il terzo periodo dopo 1'01" (6-2). Alberto Costanzo dimezza lo svantaggio con la complicità di Gianluca Cappuccio (6-3). Confuorto ristabilisce gerarchia e supremazia (7-4). La Lazio centra l'incrocio e poi provvede Cappuccio. Arriva la firma del centroboa Marco Parisi per l'8-3. Adriano Barigelli tenta di rianimare i suoi (8-4). I biancocelesti si avvicinano ai giallorossi nel punteggio (8-5) con Nikola Bucan e a 2'16" viene concesso un penalty in favore degli ospiti: Bucan non fallisce (8-6). Sul primo palo la replica di Borrelli (9-6). I ragazzi del Molosiglio insistono in avanti.

Alessio Olivi infila il 9-7 in apertura dell’ultimo periodo (27”). Raia si procura un rigore, battuto a dovere da Confuorto (10-7). Fa esplodere la Scandone il numero 4 napoletano (11-7). Vincenzo Tozzi (nella foto di Gianluca Madonna), invece, si fa murare da due passi da Massimiliano Marchetti. Degna di nota la perla di Alberto Costanzo: il suo diagonale vale l’11-8. Mutariello scheggia la traversa. Da par suo, Cappuccio mette una pezza e l’attaccante di Mercato San Severino sigla il 12-8 a 1'41" dallo scadere. Non si arrende la compagine laziale: palo di Bucan a 50". Esordio in A2 di Paolo Molisso, classe 2009. Tra gli applausi il gol di Matteo Morelli (13-8) a 22" dal gong.