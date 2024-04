Quantware, ultimo sforzo: battere Casarano per restare in serie A

Dopo la convincente prova di domenica scorsa in gara 1, che l’ha vista prevalere sul difficile campo di Cutrofiano, la QuantWare Napoli sarà di nuovo impegnata in questo week-end per gara 2, questa volta tra le mura amiche nel return match contro la Leo Shoes Casarano allenata da mister Licchelli.

La squadra partenopea ha la possibilità di chiudere i giochi, una nuova vittoria infatti ne sancirebbe la permanenza nel campionato di serie A3 Credem anche per la stagione 2024-2025; il Palasiani è sempre stato un fattore nei successi della QuantWare Napoli, ma l’importanza della posta in palio e un avversario di valore e all’ultima chiamata , non sono fattori da sottovalutarsi.

In vista del match è stato Francesco Pagliuca , assistente di coach Calabrese a parlare: «domenica a Casarano abbiamo fatto un'impresa sportiva, sapevamo che la salvezza passava almeno una vittoria in trasferta, ma questa partita sarà ancora più difficile! Casarano avrà preparato sicuramente qualcosa di diverso rispetto a Gara 1 e noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti e reggere la pressione.

Siamo consapevoli che sarà tutt'altra gara! abbiamo la fortuna di giocare d'avanti al nostro pubblico che siamo sicuri ci sosterrà dal primo all'ultimo punto, come del resto ha fatto in tutta la stagione. Dovremo giocare ogni pallone come se fosse l'ultimo, c'è un titolo di serie A da difendere e Napoli da onorare!».

«La squadra dovrà lottare palla su palla-gli fa eco Paolo Aruta, dirigente della QuantWare Napoli-mentre noi dirigenti avremo il compito di rendere la cornice del palaSiani indimenticabile! Un palazzetto affollato a tifare i colori della città». Non resta allora che attendere il fischio di inizio fissato per domenica alle ore 18 di domenica 21 con diretta sul canale You tube della lega e differita lunedì sera sul canale del digitale terrestre 86 Napoflix.